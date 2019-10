Gladbach-Fanhilfe wirft Polizei in Rom Gewalt gegen Anhänger vor - und berichtet von Verletzten

Schwere Vorwürfe der Fanhilfe von Bundesligist Borussia Mönchengladbach an die italienische Polizei: Nach dem Europa-League-Spiel (1:1) gegen die AS Rom habe es laut Mitteilung "zahlreiche Verletzte" gegeben, weil die Ordnungskräfte im Stadion weit nach Spielschluss "wie wild" auf die Gladbach-Anhänger einschlagen hätten. Der deutsche Klub selbst bestätigte in der Nacht zu Freitag zunächst nur, dass einige Anhänger und ein Mitarbeiter des Vereins in Polizeigewahrsam genommen und an der Abreise aus Rom gehindert wurden. Zuvor hatten die rund 7000 Fans bis eine Stunde nach Spielende im Gästeblock ausharren müssen, ehe sie den Bereich verlassen durften.