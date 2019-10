Chaos nach Europa-League-Spiel in Rom: Gladbach-Fans und Mitarbeiter festgesetzt

Nach dem Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom hat es Probleme beim Auslass der deutschen Fans aus dem Olympiastadion gegeben. Nach Angaben des Bundesligisten wurden nach der Partie (1:1) am Donnerstagabend einige Anhänger und ein Mitarbeiter des Vereins in Polizeigewahrsam genommen und an der Abreise aus Rom gehindert.