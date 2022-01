Gladbach-Profi im Sommer ablösefrei: FC Bayern buhlt offenbar um Denis Zakaria

Spätestens ab der kommenden Saison muss Borussia Mönchengladbach ohne Denis Zakaria auskommen. Wie vor wenigen Wochen offiziell vermeldet wurde, verlängert der 25-Jährige seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht. Gladbach-Manager Max Eberl deutete zuletzt Anfragen, aber noch keine Angebote für den Schweizer Nationalspieler an. Nur bei einem Verkauf in der Winterpause könnte die Borussia noch eine Ablöse generieren. Europäische Top-Klubs lauern aber offenbar auf einen ablösefreien Transfer.

