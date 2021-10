Internationale Pressestimmen zum DFB-Pokal: "Gladbacher Fohlen zertrampeln FC Bayern"

Historisch - das war eines der meist gebrauchten Worte nach der magischen Nacht in Mönchengladbach. Das 5:0 der Borussia gegen den FC Bayern München hatte so einiges Einmaliges: Noch nie hatte der Rekord-Pokalsieger so hoch im DFB-Pokal verloren, 43 Jahre lang hatten die Bayern nicht eine so hohe Pflichtspiel-Niederlage einstecken müssen. Folglich findet auch die internationale Presse deutliche Worte. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo sah "verprügelte" Münchner, das italienische Blatt Tuttosport schreibt, dass der FCB "gedemütigt" wurde. Ausgewählte Pressestimmen im Überblick.

