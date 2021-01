Gladbach-Freude über gelungenen Plan gegen FC Bayern – Rose fordert: "Müssen dranbleiben"

Rose: Wir können es richtig einordnen"

Der Trainer nahm seine Mannschaft, die im November und Dezember einige Punkte in der Liga liegen ließ, allerdings auch in die Pflicht. "Ja, ich bin stolz, okay", so Rose. "Wir können es aber richtig einordnen. Wir müssen jetzt dranbleiben, das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Wir hatten in den vergangenen Wochen nicht viel Spielglück, das haben wir uns heute erarbeitet." Der Sieg gegen die Bayern "sollte uns Kraft geben", hoffte der Coach, für den es im dritten Spiel gegen den FC Bayern bereits der zweite Sieg war. Schon in der Vorsaison konnte die Borussia ihr Heimspiel (2:1) gegen den späteren Meister für sich entscheiden.