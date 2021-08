Am Montagabend kämpfte sich Borussia Mönchengladbach gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in die zweite Runde des DFB-Pokals. Ein Treffer von Kapitän Lars Stindl reichte dem Team von Ex-Frankfurt-Trainer Adi Hütter zum Weiterkommen. Bis zum Ligastart gegen Rekordmeister FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist nun nicht mehr allzu viel Zeit: "Wir haben natürlich fast keine Regenerationszeit", sagte Hütter nach dem Spiel am Betzenberg. "Die Bayern kommen gut ausgeruht", so der Österreicher. Die Vorbereitung lief nach einem etwas verunglückten Start durchaus erfolgreich. Zwar musste die Mannschaft um Weltmeister Christoph Kramer bei der 1:3-Niederlage gegen Zweitligist Paderborn einen Dämpfer einstecken, rehabilitierte sich im Verlauf der Vorbereitung aber selbst. Siege gegen den FC Metz (1:0) und Groningen (2:1) sorgten für ein positives Bild der ersten Zeit Hütters. Auch die Generalprobe gegen die Bayern entschieden die Gladbacher in einem Testspiel Ende Juli in der Münchner Allianz Arena mit 2:0 für sich.

Anzeige