Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Für Gegner Gladbach ist klar: Gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie die Bayern brauche man in jedem Fall einen "sehr guten Tag über 90 Minuten" und "die eigene Überzeugung", betonte Trainer Marco Rose. "Spiele gegen die Bayern sind immer etwas Spezielles. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen. Das wäre wichtig in unsere Situation." Die Gladbacher hatten zum Jahresauftakt mit 1:0 bei Arminia Bielefeld gewonnen und konnte damit die kurze Durststrecke von vier sieglosen Partien in Serie stoppen. Als Tabellensiebter können drei Punkte gegen die Bayern dabei helfen, den Anschluss an die internationalen Plätze herzustellen.