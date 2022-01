Nach Sieg beim FC Bayern: Borussia Mönchengladbach steckt weiter in einer "schwierigen Situation"

Es war der erst sechste Sieg im 18 Bundesliga -Spiel der Saison. Der Abstiegskämpft ist noch ein Thema, die europäischen Plätze noch nicht - weiter punkten ist angesagt. "Wir haben gewonnen, das hilft uns sehr, aber jetzt müssen wir in den nächsten Wochen weitermachen und mit genauso viel Mut, Intensität und Überzeugung in die nächsten Spiele gehen", fordert Gladbach-Keeper Yann Sommer. Nach dem 20. Saisontor von Robert Lewandowski (18. Minute) wachten die Gladbacher auf und wendeten die Partie durch Treffer von Florian Neuhaus (27.) und Stefan Lainer (31.) gegen Bayerns Ersatztorwart Sven Ulreich. "Wir haben unseren Matchplan sehr, sehr gut umgesetzt" , sagte Neuhaus bei Sat.1: "Die Bayern hatten viele Ausfälle, wir wollten uns davon nicht beeinflussen lassen."

Der Champions-League-Achtelfinalist des Vorjahres hatte die Hinserie in der Bundesliga nur auf Rang 14 beendet und sucht jetzt wieder den Weg nach oben. "Wir sind sehr froh, dass wir unsere Negativserie mit dem Sieg hier in München gestoppt haben. Ich finde, dass das Ergebnis aufgrund der Chancen auch nicht unverdient war", sagte Trainer Adi Hütter. Für die Fohlen geht es am kommenden Samstag in der Bundesliga mit dem Derby gegen Bayer Leverkusen weiter. Danach führt die Reise am 19. Januar im DFB-Pokal zu Hannover 96.