Gladbach gegen FC Bayern: Der Sturm-Check zum Topspiel – Robert Lewandowski überragt

Gladbach ist einer der Angstgegner des FC Bayern

Wer ist hier wessen Angstgegner? Seit Sommer 2014 holte kein anderer Bundesligist so viele Punkte (17 in zehn Spielen) gegen Abo-Meister Bayern. Und die Historie zeigt: Am Niederrhein wurde es oft schmerzhaft: 20-mal verlor Bayern in Gladbach in der Liga, nirgendwo öfter. Und gegen niemand anderen kassierten sie mehr Gegentreffer: 128.