Gladbach-Star Florian Neuhaus vor DFB-Debüt? Marcus Thuram würde ihn "hundert Mal anrufen"

Wenn es bei Borussia Mönchengladbach einen Gewinner der noch jungen Rückrunde gibt, dann ist es ohne jeden Zweifel Florian Neuhaus. Denn der Mittelfeldspieler hat sich nach einer in persönlicher Hinsicht nicht immer leichten Hinrunde wieder in der Startelf von Trainer Marco Rose festgespielt. Beim Joker-Einsatz in Mainz konnte er mit einem Traumtor treffen, beim 2:2 in Leipzig bereitete er ein Tor vor - und beim jüngsten 4:1 am Samstag im rheinischen Derby bei Fortuna Düsseldorf war er neben Marcus Thuram und Lars Stindl der wohl beste Gladbacher auf dem Platz.