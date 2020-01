Florian Neuhaus schießt Traum-Tor gegen Mainz: So erklärt das Gladbach-Talent seinen spektakulären Treffer

Der 22-Jährige, der erst in der 73. Minute für Kapitän Lars Stindl eingewechselt worden war, überlistete Mainz-Torwart Florian Zentner mit einem spektakulären Distanzschuss aus fast 40 Metern. Wie es dazu kam? Nach einer Mainzer Druckphase mit zwei Großchancen auf das 2:2 profitierten die Gladbacher von einem langen Ball aus der eigenen Abwehr, den der herausgeeilte Zentner in höchster Not per Kopf vor Embolo klärte - allerdings genau in die Füße von Neuhaus. Der Ball rutschte ein wenig glücklich von seinem linken auf den rechten Fuß, Neuhaus drückte ab und überlistete Zentner mit einem perfekten Schuss. Der Keeper war noch dran, konnte den Einschlag des cleveren Lupfers im linken oberen Tor-Eck aber nicht verhindern.