Rekord-Heimniederlage im Europacup, höchste Pleite eines deutschen Teams in einem europäischen Wettbewerb gegen einen Gegner aus Österreich - Borussia Mönchengladbach hat nach 0:4 (0:3) in der Europa League gegen den Wolfsberger AC eine Menge Häme einstecken müssen. ,,Einige haben wohl nicht richtig hingehört", vermutete VfL-Sportdirektor Max Eberl nach dem Spiel gegen die Kärntner. Die Partie Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für die gedemütigte Fohlen-Elf die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Was passt da besser als ein rheinisches Derby, um die Fans wieder milde zu stimmen? Mit Fortuna Düsseldorf stellt sich ein Lieblingsgegner im Borussia-Park vor. Die Gladbacher gewannen gegen die Mannschaft aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt acht der jüngsten neun Heimspiele. Der letzte Sieg der Düsseldorfer in Mönchengladbach, damals natürlich noch am legendären Bökelberg, datiert von November 1984.

Damals schon als Spieler in der Bundesliga: Fortuna Düsseldorfs Trainer-Veteran Friedhelm Funkel (65). Dem Rheinländer liegen die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach. Nur gegen den VfL hat Funkel schon zehn Siege einfahren können, gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten kann er einen besseren Punkteschnitt (1,50 Zähler pro Partie) vorweisen als gegen den fünfmaligen deutschen Meister vom Niederrhein. ,,Wir wissen um die Qualität der Borussia, daran ändert auch das Spiel gegen Wolfsberg nichts", so Funkel vor dem Spiel, ,,diese Partie wird keinen Einfluss auf unser Spiel am Sonntag nehmen. Wir müssen geschlossen und kompromisslos auftreten." Mithelfen soll Nana Ampomah (23). Der Ghanaer, der beim 3:1-Pflichterfolg im Pokal beim FC Villingen sein Debüt im Fortuna-Trikot gegeben und nach Adduktorenbeschwerden gefehlt hatte, könnte in die Startelf rücken. ,,Wenn seine ersten Aktionen gelingen, könnte er eine Waffe werden", sagt Fortuna-Sportdirektor Lutz Pfannenstiel über den für 2,8 Mio. Euro vom belgischen Erstligisten Beveren verpflichteten Außenstürmer.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Marcus Lindemann.

Wird Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Bundesliga-Spiels Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf gibt es im Free-TV am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Live-Ticker zur Begegnung Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

