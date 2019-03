Gladbach kann den Heimfluch nicht brechen: Dürftiges Remis gegen Freiburg

Borussia Mönchengladbach kann im heimischen Borussia Park einfach nicht mehr gewinnen! Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verbesserte sich durch das 1:1 (1:1) gegen den SC Freiburg zwar zumindest bis zum Samstag auf den dritten Platz, kann den Heimfluch der vergangenen Wochen aber immer noch nicht brechen. Die Gladbacher ließen im Angriff ihren gewohnten Elan vermissen. Punktuell waren im Stadion der "Fohlen" sogar ungeduldige Pfiffe zu hören. Die traurige Bilanz: Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen.

Hecking hatte zuvor einen Sieg gefordert. „Egal wie“, betonte der Coach auf der Pressekonferenz. Die Freiburger, die zuletzt vor fast 24 Jahren in Gladbach gewinnen konnten, erwischten allerdings den besseren Start: Der ehemalige Gladbacher Vincenzo Grifo (10.) brachte die Gäste überraschend in Führung. Die Gladbacher hatten Pascal Stenzel auf ihrer linken Seite zu viel Platz gelassen, der Rechtsverteidiger legte den Ball in die Mitte, wo Grifo unter Mithilfe des Innenpfostens das 1:0 erzielen konnte.

"Ich habe mich sehr auf meine Rückkehr gefreut. Auch wenn es nicht so aussah, hatte ich hier eine gute Zeit", sagte Grifo nach dem Spiel bei Eurosport. "Ich bin mega happy, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir wussten, dass sie die letzten drei Heimspiele nicht gewonnen haben. Das wollten wir ausnutzen." Gladbachs Torwart Yann Sommer war dagegen angefressen: "Wir haben gegen eine defensiv sehr stabile Mannschaft gespielt. Uns gelingt es derzeit nicht, den letzten Druck zu machen. Die Freiburger machen einem das Leben schwer, sie stehen sehr kompakt und verteidigen akribisch. Und hat einfach der letzte Druck gefehlt."

Traumpass Zakaria: Gladbach spielt Ausgleich überragend heraus

Gladbach zeigte anders als bei den klaren Niederlagen gegen Hertha, Wolfsburg und den FC Bayern eine starke und vor allem sofortige Reaktion: Alassane Plea (16.) vollendete eine Traumkombination. Zakaria hatte klug auf Hazard durchgesteckt und so die gesamte Freiburger Abwehrkette ausgehebelt. Der Belgier spielte in die Mitte, wo Plea goldrichtig stand. Es war das erste Tor des Franzosen nach sieben torlosen Partien - und so wichtig für die Borussia. Zuvor hatte der Videoschiedsrichter überprüft, ob Hazard im Abseits stand, das war allerdings nicht der Fall.

Nach der torreichen Anfangsphase verflachte die Partie zusehends - und das nicht nur in der ersten Halbzeit. Chancen waren auf beiden Seiten rar gesät. Gladbach war der Wille anzumerken, allerdings auch die Verunsicherung nach drei klaren Heimniederlagen in Serie. Nach rund einer Stunde wurden die Gladbacher stärker, ohne jedoch zu zwingenden Aktionen zu kommen. Die Freiburger verlegten sich in erster Linie auf ihre Defensive, kamen mit ihren punktuell vorgetragenen Entlastungsangriffen praktisch nie vor das Gladbacher Tor von Keeper Yann Sommer. Am Ende rannte Gladbach an. Dabei sprang jedoch nicht eine wirklich gefährliche Aktion heraus. So wird es eng mit der Champions League.

