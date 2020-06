Rot-Wirbel um Gladbach-Star Plea und Manager Eberl: Fohlen-Stürmer gegen FC Bayern gesperrt

Bitterer Rückschlag für Borussia Mönchengladbach im Vierkampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga: Die Fohlen verlieren nicht nur mit 0:1 beim SC Freiburg, sondern auch einen ihrer wichtigsten Spieler für das Topspiel gegen den FC Bayern München in der kommenden Woche (Samstag, 18.30 Uhr). Nach seiner Gelb-Roten Karte ist der französische Top-Stürmer Alassane Plea gesperrt. Kurios: Wegen Meckerns nach dem von Schiedsrichter Markus Schmidt in der 68. Minute erteilten Platzverweis gegen Plea sah auch Gladbach-Manager Max Eberl die Rote Karte. Damit bekommt auch er ein Innenraumverbot für das kommende Spiel aufgelegt und darf nicht auf der Bank der Fohlen sitzen.