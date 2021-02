Gladbach-Gerüchte: Eintracht-Trainer Hütter macht klare Ansage und wirbt um Bobic-Verbleib

Adi Hütter will Eintracht Frankfurt auch in der kommenden Saison die Treue halten. "Ich bleibe", betonte der Trainer des hessischen Bundesliga-Klubs am Sonntag bei Sky90. Der 51 Jahre alte Österreicher wurde zuletzt als möglicher Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt. "Mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe Vertrag bei der Eintracht, wo ich mich sehr wohl fühle. Deswegen gibt es überhaupt keine Diskussion", bekräftigte Hütter. Anzeige

Der frühere Profi steht bei den Frankfurtern seit 2018 in der sportlichen Verantwortung und hat seinen Vertrag im Herbst des Vorjahres vorzeitig bis zum Sommer 2023 verlängert. Derzeit belegen die Hessen den vierten Tabellenplatz und dürfen trotz der bitteren 1:2-Niederlage am Freitag bei Werder Bremen von der erstmaligen Teilnahme an der Champions League träumen. "Die Favoriten sind andere. Aber wenn sich eine Chance auftut, muss man sie auch packen. Wir wollen es unbedingt und können das schaffen", sagte Hütter.