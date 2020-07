Gladbach-Geschäftsführer Max Eberl schwärmt von Trainer Marco Rose: "Hat eine unglaubliche Qualität"

Etwas überraschend trennte sich Borussia Mönchengladbach vor der abgelaufenden Saison von Dieter Hecking - doch der Trainerwechsel zu Marco Rose entpuppte sich als absoluter Glücksgriff. Zum dritten Mal in der Geschichte des Klubs spielt Gladbach in der kommenden Saison in der Champions League - auch und vor allem Dank Rose. Der Wechsel sein nötig gewesen, um einen "neuen Ansatz für unsere Mannschaft zu finden", erklärte Geschäftsführer Max Eberl dem Kicker. Es sei "keine Revolution, sondern eine Evolution in unserem Spiel. Das Außergewöhnliche ist, wie schnell und wie stabil dieser Evolutionsprozess unter Marco Rose vonstattenging, wie markant der neue Ansatz auch auf dem Platz zu sehen war."

In der Tat überzeugte Gladbach über weite Strecken der Saison, war sogar in der Hinrunde teilweise Tabellenführer. In der Rückrunde schwächelte die Mannschaft von Rose etwas - sicherte am Ende dennoch den Champions-League-Einzug gegen Bayer Leverkusen. "Weil auch Marco Rose diese Einstellung verkörpert und vorlebt: immer positiv, immer mutig, immer nach vorne", erklärte Eberl das Erfolgsgeheimnis seines Trainers. Er sei die "Schlüsselfigur, ein Glücksgriff für die Borussia", so Eberl. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn vor einem Jahr von unserem Klub überzeugen konnten. Er passt zu hundert Prozent zu uns, als Trainer und als Mensch."

Dabei gab es vor der Saison auch Zweifler, ob die Spielweise von Rose überhaupt zur Mannschaft von Borussia Mönchengladbach passen würde. Er wurde laut Eberl zu sehr auf den Pressingansatz reduziert, den er bei RB Salzburg verfolgte. Doch in Gladbach ließ er seine Mannschaft auch gut im Ballbesitz agieren. "Marco hat eine unglaubliche Qualität, seine Idee des Fußballs an die Spieler weiterzugeben. Er kann außerordentlich gut vermitteln, was er möchte. Das ist doch gerade die Kunst bei einem Trainer, dass er seine Vorstellung auch rüberbringen kann", sagte Eberl. "Außerdem beeindruckt mich seine Empathie. Er schafft es, die Spieler zu erreichen, sie mit seiner gewinnenden Art mitzunehmen. Diese soziale Fähigkeit rundet das Trainerbild Marco Rose ab."

Vogts traut Gladbach unter Rose noch mehr zu Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts (73) traut seinem langjährigen Klub Borussia Mönchengladbach nach erreichter Qualifikation für die Champions League sogar noch viel mehr zu. "Ich glaube, Borussia ist erst bei 80 Prozent. Da geht noch mehr“, sagte der Mönchengladbacher Fußball-Rekordspieler der Rheinischen Post. "Es würde mir gefallen, wenn die Borussen jetzt in die Offensive gehen und sagen: Wir greifen weiter an. Wichtig wäre, den sehr guten Kader gezielt mit Topspielern zu verstärken, um dann zu sagen: Wir schauen mal, wie weit nach oben es noch geht“, sagte Vogts weiter.

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach – wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©