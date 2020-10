Ginter über Gladbach-Remis bei Inter: "Haben gezeigt, dass wir mithalten können" - Rose zufrieden

Ausgepumpt und für den Moment enttäuscht trotteten die Gladbacher Profis vom Rasen des San Siro. Beim Comeback in der Champions League war die Borussia ganz nah dran am Überraschungssieg beim italienischen Vizemeister Inter Mailand. Ramy Bensebaini (63./Foulelfmeter) und Jonas Hofmann (84.) trafen beim 2:2 (0:0) am Mittwochabend für die Mannschaft von Trainer Marco Rose, die kurz vor Schluss führte. Star-Stürmer Romelu Lukaku (49./90.) riss die Gäste aber aus allen Träumen. In der Gruppe B warten jetzt das Star-Ensemble von Real Madrid sowie Shakhtar Donezk, das nach einem völlig überraschenden 3:2 in Madrid die Gruppe B anführt.

"In zwei, drei Stunden können wir mit dem Punkt leben, aber im Moment fühlt es sich nicht so gut an", sagte Nationalspieler Matthias Ginter beim Streamingdienst DAZN. "Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können, auch wenn wir nicht alles perfekt gemacht haben." Sein Team habe "über das gesamte Spiel nicht so viel zugelassen". Torschütze Hofmann sagte angesichts des zweiten Lukaku-Treffers: "Das ist extrem bitter. Wir schaffen es nicht, diese Ecke zu verteidigen."