Gladbach hadert mit Pleite trotz Chancenplus in Augsburg – Neuhaus beklagt "Scheiß-Tag"

Die einzige Erklärung für die Niederlage sei, "dass wir drei Gegentore bekommen und nur eines gemacht haben. Die Jungs investieren extrem viel." Es fehlten aber die Tore im richtigen Moment. Und so waren Trainer und Spieler der Borussia nach Abpfiff ratlos, warum man die drei Punkte auch im sechsten Spiel in Folge nicht einfuhr. "Wir dürfen nicht aufstecken, wir müssen weitermachen", betonte Kapitän Lars Stindl. Gladbachs Nationalspieler Florian Neuhaus konnte am Freitagabend mit seinem Treffer zum 1:1 in der 68. Minute die sechste Pflichtspiel-Niederlage der Borussen nacheinander auch nicht abwenden. "Es ist unglaublich bitter, es geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein Scheiß-Tag heute" , sagte er.

"Da hat man schon kein Glück und dann kommt noch Pech dazu" – diese alte Weisheit von Jürgen "Kobra" Wegmann über die Ungerechtigkeit im Fußball mussten die Gladbacher am Freitagabend auf die harte Tour lernen. Zahlreiche Chancen blieben im ersten Durchgang auf der Strecke. Stindl schoss sogar einen Foulelfmeter neben das Tor (38.) und verpasste so eine der vielen Gelegenheit zur Gladbacher Führung in Durchgang eins. "Das tut mir sehr leid für die Truppe, weil wir so viel investiert haben und uns einfach nicht belohnt haben und trotzdem nach dem Gegentor nicht aufgesteckt haben", entschuldigte er sich.

Rose über ManCity-Spiel: "Passt uns gar nicht in den Kram"

Nach nun sieben sieglosen Liga-Partien rückt ein Europapokalplatz für die Gladbacher in noch weitere Ferne. Und am Dienstag dürfte nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City das Achtelfinal-Aus in der Champions League folgen. "Das wird schwer genug", sagte Stindl. Und auch Rose bekräftigte, dass das Spiel in Budapest zur Unzeit kommt: "Dieses Champions-League-Spiel, das wir uns letztes Jahr und auch bis zum Dezember hin verdient haben, passt uns jetzt so gar nicht in den Kram, weil wir eigentlich eine Trainingswoche bräuchten." Am nächsten Samstag wartet für die Gladbacher gegen Schalke 04 nämlich die nächste Gelegenheit zur Blamage – schließlich will man gegen den Tabellenletzten in dieser Saison am wenigsten verlieren.