Bundesliga kompakt: Last-Minute-Schock für Gladbach - Leipzig blamiert sich gegen Bielefeld

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Borussia Mönchengladbach hat den ersehnten Befreiungsschlag um wenige Sekunden verpasst. Nach zuvor vier zum Teil deutlichen Pleiten in Folge führt die Mannschaft des zuletzt in die Kritik geratenen Trainers Adi Hütter bei der TSG Hoffenheim lange mit 1:0 - ehe Kevin Akpoguma mit einem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) doch für den 1:1-Endstand sorgte. Breel Embolo hatte die Führung für die Borussen erzielt (35.). Durch die Punkteteilung rücken die Abstiegsränge für die Gladbacher vor der am 7. Januar mit der Partie beim FC Bayern beginnenden Rückrunde immer näher. Hoffenheim blieb hingegen zum sechsten Mal nacheinander ungeschlagen und erlebt den Jahreswechsel möglicherweise gar auf einem Champions-League-Platz. Dafür darf der SC Freiburg am Sonntag nicht gegen Bayer Leverkusen gewinnen.

