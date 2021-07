Gladbach-Trainer Hütter bangt: Plea bei Test gegen Metz mit Knieverletzung ausgewechselt

Borussia Mönchengladbach muss möglicherweise länger auf Topstürmer Alassane Plea verzichten. Der Franzose verletzte sich beim 1:0-Testspielsieg gegen den französischen Erstligisten FC Metz schon in der Anfangsphase am Knie und musste nach längerer Behandlungspause ausgewechselt werden. Plea droht nun eine möglicherweise längerfristige Verletzungspause, die für die Borussia wenige Wochen vor dem Start in die neue Saison zur Unzeit kommt. Der Sieg durch den Treffer von Nachwuchsspieler Conor Noß geriet zur Nebensache. Anzeige

Was war passiert? In der 14. Minute des Testspiels gegen Metz hatte Plea sich an einem Torschuss versucht, war dabei aber mit Gegenspieler Boubacar Kouyaté zusammengeprallt und verletzt liegen geblieben. Sorgen bereitet den Gladbachern Pleas rechtes Knie, denn der 28-Jährige konnte nach der Szene nicht mehr richtig auftreten. Er verließ den Platz unter Schmerzen. Dabei wurde er von zwei Gladbacher Betreuern gestützt.