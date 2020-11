Gladbach gegen Inter Mailand ohne Elvedi – Rose schwärmt von "geschmeidigem" Neuhaus

Borussia Mönchengladbach muss am Dienstag im Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. „Nico hat sich gestern im Training eine Muskelverletzung zugezogen. In einer eigentlich lockeren Einheit. Nico wird morgen ausfallen“, sagte Trainer Marco Rose am Montag, nachdem er Elvedi beim 4:1 gegen den FC Schalke 04 am Samstag wegen der hohen Belastung zuletzt sogar geschont hatte.

