Gladbach-Profi Jonas Hofmann: Darum ist Adi Hütter der richtige Trainer für die Borussia

Borussia Mönchengladbach um Manager Max Eberl hat die lange Trainersuche erfolgreich zu Ende gebracht. Mit Adi Hütter wurde der Wunschkandidat verpflichtet und für drei Jahre gebunden. Gladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann zeigt sich schon jetzt von seinem künftigen Chef angetan. "Hütters Spiel ist definiert über Gegenpressing, Umschaltspiel, schnelle Tiefe und impulsives Attackieren. Wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, das umzusetzen", sagte der offensive Mittelfeldspieler der Bild.

In Gladbach tritt Hütter die Nachfolger des zukünftigen Dortmund-Trainers Marco Rose an. "Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele", betonte Eberl. Der Manager lag in seiner Amtszeit mit den Trainer-Verpflichtungen von Lucien Favre, Dieter Hecking oder zuletzt auch Rose oft richtig. "Max Eberl hatte in der Vergangenheit immer ein gutes Gespür was Trainer betrifft. Er hat jetzt jemanden geholt, der bestimmt den Weg weitergeht, den wir mit Marco vor zwei Jahren eingeschlagen haben", sagte Hofmann.