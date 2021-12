Gladbach-Profi Jonas Hofmann gibt Einblick in Gefühlswelt vor BVB-Abgang: "Habe oft geweint"

Der Wechsel im Januar 2016 von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach fiel Jonas Hofmann besonders schwer. "Es war schon hart. Ich muss auch zugeben, dass ich auf dem Klo saß und weinen musste. Ich habe die ganze Situation sehr an mich herangetragen und oft geweint. Meine engsten Personen haben mich immer wieder aufgebaut und mir Mut zugesprochen. Dafür kann ich nur immer wieder Danke sagen. Es war wichtig, weil es eine harte Zeit gewesen ist", erzählt der Nationalspieler in der Sky-Show "Meine Geschichte - das Leben von …" mit Riccardo Basile (Erstausstrahlung dieser Folge: Freitag, 21 Uhr, Sky).

Der Offensivspieler hatte sich nach seinem Wechsel aus der U19 der TSG Hoffenheim über die BVB-Reserve für die Profis empfohlen. Sein Bundesliga-Debüt gab Hofmann für den Revierklub am 16. Dezember 2012 gegen Hoffenheim - Jürgen Klopp wechselte den Außenbahnspieler damals kurz vor Spielende ein. Unter Klopp stand Hofmann in der gleichen Saison sogar noch zweimal in der Startelf. In der darauffolgenden Spielzeit gehörte Hofmann oft nur die Joker-Rolle. Nach einer Leihe zu Mainz 05 wechselte Hofmann in der Winterpause der Serie 2015/2016 für acht Millionen Euro nach Gladbach.