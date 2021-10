Gladbachs Jonas Hofmann motzt nach Pleite bei Hertha BSC: "Das geht mir ehrlich auf den Sack"

Borussia Gladbach kommt in der Bundesliga weiter nicht in Fahrt. Mit nur drei Siegen aus neun Spielen belegt das Team von Trainer Adi Hütter den zwölften Platz und könnte am Sonntag sogar auf Platz 14 abrutschen. Anzeige

Nach der Niederlage am Samstagabend gegen Hertha BSC (0:1) scheint die Ergebniskrise offenbar allmählich auch auf das Gemüt der Spieler zu schlagen. "Es ist einfach ärgerlich und teilweise wirklich schlecht", sagte ein sichtlich angefressener Jonas Hofmann bei Sky.

"Bis zum Tor waren wir sehr dominant und haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht", befand der Nationalspieler, der jedoch mit dem Auftreten beim entscheidenden Treffer durch Berlins Marco Richter haderte: "Wenn man unter die ersten Sechs möchte, dann geht es nicht, dass du dir so ein Tor fängst. Das geht mir auf gut deutsch gesagt ehrlich auf den Sack.“

In der Tat war die Borussia bis zum Gegentor die spielbestimmende Mannschaft, wirkte überlegen und gefährlicher, erspielte sich Torchancen. Beim spielentscheidenden Treffer agierten die Gladbacher nach einem weiten Einwurf in den Strafraum jedoch zu inkonsequent, was Richter mit seinem Seitfallzieher ausnutze.