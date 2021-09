Gladbach-Profi Hofmann von Transfer-Interesse des FC Bayern geehrt: "Ich kann mir einen Wechsel vorstellen"

Einem Transfer von Jonas Hofmann zum FC Bayern München schob Gladbach-Sportdirektor Max Eberl zuletzt vorerst einen Riegel vor. In der Zukunft könnte ein Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten aus dem Süden aber wieder ein Thema werden. Denn Hofmann selbst, der vertraglich noch bis zum 30. Juni 2023 an die Borussia gebunden ist, zeigte sich nun durchaus angetan vom Interesse des deutschen Rekordmeisters. "Ich finde, dass es eine Bestätigung für meine Arbeit ist, wenn ich mit solchen großen Vereinen in Verbindung gebracht werde. Das ist eine Ehre und macht mich stolz", erklärte der 29-Jährige im Interview mit Sport1. Anzeige

Dass er künftig für den deutschen Branchenprimus auflaufen könnte, ist für den dreimaligen deutschen Nationalspieler dabei eine Option. "Natürlich beschäftige ich mich damit, wenn der FC Bayern Interesse an mir zeigt", so Hofmann weiter und fügt an: "Ich kann mir einen Wechsel vorstellen, klar." Rechtfertigen müsse er sich für seine Gedankenspiele in seinen Augen indes nicht. "Ich finde zudem, dass es völlig legitim ist, dass man sich im Berufsleben nach Veränderungen umschaut", befand der Offensivspieler.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel des Mittelfeldspielers zum FCB gegeben. Auch Innenverteidiger Matthias Ginter und Zentrumspieler Florian Neuhaus wurden bei den Bayern gehandelt. Die Münchner konzentrierten sich kurz vor Transferschluss jedoch auf die Verpflichtung von Marcel Sabitzer, der in den vergangenen Jahren bei RB Leipzig unter dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann tätig war.

Hofmann und Nagelsmann mit "gutem Verhältnis" Auch Hofmann kennt Nagelsmann bereits aus alten Zeiten. "Unser Verhältnis ist sehr gut. Wir kennen uns jetzt schon seit fast 15 Jahren. Denn ich war seit der D-Jugend in Hoffenheim. Da kennt man mit der Zeit jeden. Julian hat immer zwei Jahrgänge unter mir trainiert. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen", betont Hofmann die besondere Beziehung zum Bayern-Coach, die genauso wie die Teilnahme an der Champions League sicherlich kein Gegenargument für einen Bayern-Wechsel darstellt. "Natürlich höre ich mir sowas auch an und wäge dann genau ab, was für und gegen einen Wechsel spricht und mache zuhause eine Pro-Contra-Liste", so Hofmann. Generell sei er aber "ein entspannter und lockerer Typ", der die Dinge auf sich zukommen lassen wolle.