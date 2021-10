Gladbach-Kapitän Lars Stindl nach Gala gegen Bayern: Deshalb ist Adi Hütter ein guter Pokal-Trainer

Einfach hatte es Adi Hütter seit seinem Start bei Borussia Mönchengladbach nicht. Der Neu-Trainer, der vor der Saison von Eintracht Frankfurt kam und den in Richtung des Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund abgewanderten Marco Rose beerbte, blieb in drei seiner ersten vier Pflichtspiele mit seinen "Fohlen" sieglos. Lediglich im DFB-Pokal gelang gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern ein mühsames 1:0. Und im Pokal sorgte er mit seinen Schützlingen nun für ein großes Ausrufezeichen – nicht nur in der laufenden Spielzeit, sondern auch in der deutschen Fußball-Geschichte. Anzeige

Mit Gladbach demontierte Hütter den FC Bayern mit 5:0 und fügte dem deutschen Branchenprimus so eine historische Pleite zu. Doch warum klappt es gerade im Cup-Wettbewerb bei der in der Liga als Tabellenzwölfter weiter strauchelnden Borussia? Kapitän Lars Stindl versuchte sich in einer Medienrunde an einer Antwort. "Er hat eine gewisse Erfahrung in diesen Wettbewerben, nicht nur national, sondern auch international. Er hat gerade mit der Eintracht erfolgreiche Zeiten gehabt", wird der Offensivspieler von Sport1 zitiert und verweist dabei auf die Vita seines Übungsleiters.

Auch die hohen Ambitionen des Österreichers würden bei der Mannschaft gut ankommen. "Er ist natürlich ein Trainer mit extrem hohen Zielen und hat uns früh gesagt, was sein Ziel ist - und das ist, mal nach Berlin zu kommen, mit diesem großartigen Verein", so Stindl weiter und visiert mit seinem neuen Coach das Finale im Berliner Olympiastadion an. "Er hat uns diesen Glauben vermittelt, dass wir ganz weit kommen können, ohne zu vergessen, was die Hausaufgaben sind. Aber trotzdem groß zu denken und irgendwann vielleicht mal was Besonderes zu schaffen."