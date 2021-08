Gladbach: Verdacht auf Knöchelbruch bei Lainer - Pléa und Thuram mit Knieverletzungen

Vier Gegentore und fünf Verletzte: Viel schlimmer hätte der Samstagabend für Borussia Mönchengladbach kaum verlaufen können. Während der 0:4-Pleite bei Bayer Leverkusen mussten nacheinander Marcus Thuram, Stefan Lainer, Alassane Pléa und Matthias Ginter vom Feld. Ramy Bensebaini ging in der Nachspielzeit zu Boden und wurde noch nach dem Abpfiff auf dem Rasen behandelt. "Es gibt so Tage, da wäre man am liebsten zu Hause geblieben", meinte Manager Max Eberl bei Sky: "Es ist heute alles schiefgegangen, was schiefgehen kann."

Nach Angaben von Eberl und Trainer Adi Hütter hat es Außenverteidiger Lainer wohl am schlimmsten erwischt. Bei dem Österreicher besteht der Verdacht auf einen Knöchelbruch. Die Verletzung resultierte aus einem Einsteigen des Leverkuseners Mitchel Bakker. "Es ist ein böses Foul, wenn man so in einen Zweikampf geht", schimpfte Eberl. Passend zum total gebrauchten Gladbacher Abend: Beim Elfmeter nach Bakkers Foul an Lainer fand Borussen-Kapitän Lars Stindl seinen Meister in Bayer-Keeper Lukas Hradecky.