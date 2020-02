Sturmtief: Entscheidung über Bundesliga-Spielausfall steht aus – Holland und Belgien sagen Partien ab

Das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) steht aufgrund der Orkanwarnung weiter auf der Kippe. Die Entscheidung, ob die Partie trotz des Sturmtiefs „Sabine“ stattfinden kann, „fällt morgen früh nach Analyse der letzten Wetterprognose“, twitterte die Borussia am Samstagabend. Der Klub werde „im Anschluss sowohl bei Zustandekommen als auch bei Absage des Spiels“ auf allen Kanälen informieren. Laut Sky stehen die Chancen auf einen Anpfiff derzeit bei "50:50".

Erste Ausläufer des Orkans werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagvormittag an der Nordsee zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich „Sabine“ dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus. Der Höhepunkt des Sturms werde in der Mitte Deutschlands in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen.

Spiele in Holland und Skisprung-Weltcup in Willingen abgesagt

n den Niederlanden und in Belgien wird am Sonntag aufgrund der Orkanwarnung kein Erstliga-Fußball gespielt. „Es ist unverantwortlich, bei diesen Bedingungen zu spielen“, teilte der niederländische Verband KNVB am Samstag mit. Die Sicherheit der Anhänger und Spieler könne nicht gewährleistet werden. Auch der zweite Skisprung-Weltcup am Sonntag in Willingen wurde nach dem Sieg von Lokalmatador Stephan Leyhe abgesagt.

In Holland sind vier Partien, darunter auch das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten AZ Alkmaar und Feyenoord Rotterdam sowie die Partie von Spitzenreiter Ajax Amsterdam in Utrecht. In Belgien wurden drei Spiele auf Mittwoch und Donnerstag verschoben, auch das von Tabellenführer FC Brügge bei Standard Lüttich.

