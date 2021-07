Gladbach-Profi Kramer nach Arbeit als Fernsehexperte wieder Fußballer: "Viel lieber auf dem Platz"

Christoph Kramer zieht das Fußballspielen der Arbeit als Fernsehexperte immer noch vor. "Viel lieber auf dem Platz", sagte er in einem Interview der Bild auf die Frage, wo er sich lieber sehe. "Ich habe das jetzt während der EM gemerkt: Es ist schön, über Fußball zu sprechen. Aber wenn ich mir die Spiele angeschaut habe, hat es in meinen Füßen gekribbelt, und ich habe gemerkt, dass ich einfach auf den Platz will - gerade bei so einem großen Turnier", betonte der 30 Jahre alte Profi vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

