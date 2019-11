Gladbach ohne Ginter, Kramer und Elvedi beim Wolfsberger AC - Rose: "Müssen unsere Lehren ziehen"

Gladbach: Gute Ausgangsposition in der Europa League

Der Bundesliga-Tabellenführer hat sich nach dem schwachen Start in die Gruppenphase eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Mit einem Sieg gegen den WAC wäre ein großer Schritt in Richtung K.o.-Runde gemacht und könnte dann im letzten Heimspiel schon mit einem Remis gegen Basaksehir FK vollendet werden. Allerdings könnte ein Sieg auch schon zur vorzeitigen Qualifikation reichen - wenn gleichzeitig AS Rom bei Basaksehir FK verliert. „Ich bin zuversichtlich, dass wir anders als im Hinspiel auftreten, weil wir wissen, was auf uns zukommt und wir Vollgas geben müssen“, sagte Mittelfeldspieler Jonas Hofmann.