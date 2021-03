Gladbach-Krise spitzt sich zu: Richter und Co. schießen Augsburg zum Sieg, Stindl vergibt Elfmeter

Die Krise von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga wird immer schlimmer: Trotz einer großen Chancenüberlegenheit hat die Mannschaft von Trainer Marco Rose, der im Sommer zum BVB wechseln wird, ihr Auswärtsspiel beim FC Augsburg mit 1:3 (0:0) verloren - und damit gleichzeitig die sechste Pflichtspielniederlage in Folge kassiert. Seit Bekanntgabe des bevorstehenden Rose-Wechsels Mitte Februar holte die Borussia keinen Punkt mehr. Die Diskussionen über die unmittelbare Rose-Zukunft in Gladbach dürften damit trotz Treue-Bekundungen von Manager Max Eberl weiter zunehmen. Ruben Vargas (52. Minute), Marco Richter (76.) und André Hahn (89,) sorgten mit ihren Treffern für den Sieg der Gastgeber. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Florian Neuhaus (68.) sollte nicht für einen Punktgewinn reichen. Anzeige

Während Gladbach durch die Zehnter bleibt, aber zum Ende des Spieltags theoretisch noch auf Platz zwölf rutschen könnte, machte der FCA einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Augsburg hat als Tabellen-13. durch den Dreier nach dem Freitagsspiel nun zehn Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

Rose hatte seine Startformation im Vergleich zur 0:1-Niederlage zuletzt gegen Bayer 04 Leverkusen auf drei Positionen verändert. Nach seiner Sperre kehrte Kapitän Stindl zurück in die erste Elf. Zudem vertraute der Gladbacher Coach Jonas Hofmann und Oscar Wendt. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich brachte Robert Gumny und Marco Richter für Mads Pedersen, der wegen Adduktorenproblemen nicht im Kader war. Stürmer Florian Niederlechner musste erstmal auf der Bank Platz nehmen.

In der ersten Halbzeit waren die Gladbacher die bessere Mannschaft - und hatten mehrmals die Chance, in Führung zu gehen. Neuhaus (5.) scheiterte früh am überragenden Augsburger Keeper Rafal Gikiewicz, der den aus Bedrängnis abgefeuerten Schuss des Nationalspielers abblocken konnte. Nur wenig später landete ein Schuss von Marcus Thuram (13.) nur knapp über der Latte. Eine der größten Chancen hatte Valentino Lazaro (19.), der perfekt von Thuram im Strafraum bedient wurde. Allerdings ließ sich der Schweizer zu lange Zeit - und die erfolgsversprechende Chance verpuffte nach Eingreifen der Augsburger. Gladbach dominierte klar das Spiel. Doch der Chancenwucher nahm kurz vor der Pause bedrohliche Züge an. Einen Strafstoß, den Schiedsrichter Sven Jablonski nach Foul von Raphael Framberger an Thuram zurecht gab, setzte Stindl einen halben Meter neben den linken Pfosten (38.). Es war der erste vergebene Elfmeter des Ex-Nationalspielers seit 2016.



Gladbachs Ausgleich währt nicht lange

Und die Elf vom Niederrhein wurde von den Augsburgern im zweiten Durchgang bestraft. Der eingewechselte Vargas erzielte wie aus dem Nichts nach einer Flanke von Daniel Caligiuri per wuchtigem Kopfball aus wenigen Metern den Treffer zum 1:0 (52.). Der Schweizer entwischte der Hintermannschaft der Rose-Elf. Die Borussia gab sich allerdings nicht auf. Lazaro (54.) verpasste per Kopf die direkte Antwort, auch Alassane Plea (60.) verpasste mit einem zu hohen Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich. Einen Schlenzer von Thuram (63.) konnte danach wieder Gikiewicz entschärfen. In einer temporeichen zweiten Hälfte kam Gladbach erst in der 68. Minute zum Ausgleich - per Distanzschuss von Neuhaus, der genau ins rechte Eck traf. Ein verdienter Ausgleich angesichts der Ballüberlegenheit der Borussen (knapp über 65 Prozent Ballbesitz zu diesem Zeitpunkt).