Gladbach nach Last-Minute-Schock gegen Real Madrid enttäuscht - Marco Rose: "Maximal bitter"

Trainer Marco Rose stapfte bitter enttäuscht auf den Rasen, seine Spieler machten sich mit leerem Blick auf in Richtung Kabinengang. Borussia Mönchengladbach hat in der Champions League gegen die Königlichen von Real Madrid erneut ganz bittere Minuten erlebt. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Marcus Thuram (33. und 58. Minute) zerstörten die Madrilenen die Gladbacher Hoffnung auf eine Sensation dank zwei späten Treffern von Karim Benzema (87.) und Casemiro (90.+3). Mittelfeldspieler Christoph Kramer brachte seinen Frust nach Abpfiff auf den Punkt: "Es ist immer scheiße, wenn du spät den Ausgleich bekommst“, so der Weltmeister von 2014 bei Sky. "Direkt nach dem Spiel ist es sehr ärgerlich."

Rose fand nach dem Spiel ähnliche Worte: "Wenn man zwei Gegentore bekommt und die Punkte verliert, eher weniger gut", meinte der Gladbach-Coach und sprach von einem "maximal bitteren" Ergebnis. Er lobte allerdings auch die Gäste um Nationalspieler Toni Kroos, der nach 71 Minuten ausgewechselt wurde. "Ich glaube, dass man das gesamte Spiel sehen und die Qualität von Real anerkennen muss", so Rose. Das Spiel habe sich für ihn "eigentlich gut angefühlt", aber am Ende sei der Druck der Königlichen immer größer - und die Beine immer schwerer geworden. Der Coach könne seiner Mannschaft auch deshalb nur "schwer einen Vorwurf machen. Es ist wichtig, dass wir da etwas Positives und für den Rest der Gruppenphase Energie rausziehen."

Etwas zu kritisieren hatte Rose am Ende gegen die Real-Profis, die er vor dem Anpfiff als "Weltklassespieler" bezeichnete, aber doch: Denn kurz nach dem 2:0 durch Thuram verpasste der sonst glänzend aufgelegte Alassane Pléa allein vor Real-Keeper Thibaut Courtois das 3:0. Weitere Kontermöglichkeiten gegen weit ausgerückte Madrilenen verpasste die Borussia. "Shakhtar hat das dritte Tor gemacht, wir haben es verpasst", sagte Rose und spielte damit auf den 3:2-Auswärtssieg der Mannschaft aus Donezk in Madrid an.