Bundesliga im Liveticker mit Gladbach, Leverkusen und Bremen

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz hofft nach zuletzt drei Niederlagen mit insgesamt elf Gegentoren auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft im Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Als Fußballer hasst man Niederlagen. Und drei in Folge, das darf uns nicht passieren", sagte der Niederländer.

Europa-Kontrahent Werder Bremen will gegen den SC Freiburg den nächsten Schritt Richtung internationales Geschäft machen. "Mein Gefühl in der Kabine ist: Ich muss niemanden zum Fokus drängen oder klarmachen, wie wichtig dieses Spiel ist. Wir alle werden da sein, zu 100 Prozent. Da mache ich mir keine Gedanken."