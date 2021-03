Gladbach-Manager Eberl bestätigt: Rückspiel gegen ManCity findet in England statt

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City findet wie geplant in England statt. Nach dem Hinspiel in Budapest gab es zunächst auch Überlegungen, dass auch das zweite Aufeinandertreffen in dieser Champions-League-Saison in Ungarn ausgespielt wird. Doch am Freitag erklärte Gladbach-Manager Max Eberl, dass der Bundesliga-Klub am 16. März die Reise nach Manchester antreten muss.

"Wir haben eine gute Unterstützung von den Behörden und können nach dem Spiel in Manchester unser Spiel gegen Schalke ganz normal wahrnehmen. Deshalb können wir unser Rückspiel in Manchester stattfinden lassen", erklärte Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) auf Nachfrage des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).