Nach Roter Karte in Freiburg: Gladbach-Manager Max Eberl gegen den FC Bayern gesperrt

Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Eberl hatte sich in der Partie in Freiburg (0:1) am vergangenen Freitag lautstark über den Platzverweis für Borussia-Stürmer Alassane Plea beschwert. Dabei hatte er auch den Vierten Offiziellen Timo Gerach verbal attackiert. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte Eberl daraufhin als erstem Bundesliga-Funktionär überhaupt die Rote Karte.