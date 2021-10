Gladbach-Trainer Hütter fordert nach Bayern-Gala einen Liga-Sieg gegen Bochum: "Wir müssen gewinnen"

Nach dem Fest im DFB-Pokal beim 5:0 gegen den FC Bayern München denkt Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter über Rotation am Wochenende in der Bundesliga nach. "Man muss immer nachdenken“, sagte Hütter am Freitag. "Es ist schon möglich, dass die Mannschaft möglicherweise anders aussieht.“ Am Sonntag gegen den VfL Bochum (17.30 Uhr) könnte etwa der gegen die Bayern starke Doppel-Torschütze Ramy Bensebaini eine Pause erhalten. Der algerische Defensivspieler hatte zuletzt nach wochenlanger Verletzungspause zwei Spiele über 90 Minuten binnen weniger Tage absolviert.

Anzeige