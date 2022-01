Gladbach-Manager Eberl bestätigt FCB-Plan: "Es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde"

Der FC Bayern München wurde auch im neuen Jahr mit aller Wucht von der Corona-Welle getroffen. Insgesamt acht Spieler des deutschen Rekordmeisters befinden sich vor dem Rückrundenstart in der Bundesliga am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sat.1, DAZN) in Quarantäne. Wie Gladbach-Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch auf der Pressekonferenz bestätigte, streben die Münchener vor diesem Hintergrund eine Verlegung der Partie an. "Ich habe von der Liga was gehört, klar habe ich mit Brazzo (Anm. d Red.: Hasan Salihamidzic) telefoniert, das ist selbstverständlich", sagte Eberl und ergänzte. "Es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde."

