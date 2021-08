Gladbach-Manager Eberl prophezeit anhaltende Finanzprobleme in der Bundesliga: "Gravierender Einschnitt"

"Das fällt ja ein bisschen hinten runter, aber es ist ja auch ein gravierender Einschnitt, wenn man als Liga ungefähr 200 Millionen Euro weniger bekommt. Plus diese Corona-Defizite, die alle eingefahren haben", sagte Eberl: "Das wird Nachwehen haben." Dass einige internationale Topklubs trotz der schwierigen Situation spektakuläre Transfers tätigen – Lionel Messi wechselte zu PSG, Romelu Lukaku zum FC Chelsea, Tottenhams Harry Kane wird mit Manchester City in Verbindung gebracht – bewertete Eberl als Randerscheinung: "Ich finde es schön, dass 95 Prozent der Fußballwelt verstanden hat, dass es um mehr als nur Geld und Profite geht", so der 47-Jährige. "Ich hoffe, dass diese neue Realität auch in der Zukunft weiter Einzug hält."