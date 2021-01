Gladbach-Profi Hofmann vergleicht Rose mit Klopp – BVB-Gerüchte noch kein Kabinen-Thema

Der aktuelle Welttrainer Jürgen Klopp hat zwei Meisterschaften mit Ex-Klub Borussia Dortmund gewonnen – mit dem FC Liverpool zuletzt sogar Champions League und Premier League. Doch laut Gladbach-Profi Jonas Hofmann muss sich sein Trainer Marco Rose was die Fähigkeiten angeht nicht hinter Klopp verstecken. Er sieht Parallelen zwischen den beiden: "Beide können an der Seitenlinie sehr laut werden, sie coachen sehr aktiv, sind sehr emotional und haben beim Torjubel auch mal positive Ausraster drin. Sie ähneln sich auch in ihrer Trainingsart", sagte Hofmann Sport1. Beide seien "einfach sehr, sehr gute Trainer".

