Trotz Pleite in Leipzig: Gladbach-Profi Jonas Hofmann hält Plädoyer für Trainer Marco Rose

Für Borussia Mönchengladbach läuft es in der Bundesliga weiter nicht rund: Nach der bitteren 2:3-Last-Minute-Niederlage bei RB Leipzig am Samstagabend beträgt der Rückstand der Gladbacher auf die anvisierten Champions-League-Plätze bereits neun Punkte - bei noch elf zu absolvierenden Partien. Auffällig: Seit der Verkündung, dass Borussia-Coach Marco Rose zur kommenden Saison zur anderen Borussia aus Dortmund wechselt, hat Gladbach kein mehr Spiel gewonnen. Insgesamt ist der Tabellen-Achte der Liga bereits seit sechs Pflichtspielen in Folge sieglos. Nachdem Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann jüngst eine Trainer-Debatte um Rose angestoßen hatte, hat nun Gladbach-Profi Jonas Hofmann dagegen gehalten. Trotz der Pleite gegen Leipzig hielt er ein Plädoyer für seinen Coach. Anzeige

Hofmann verurteilt die Diskussionen um die kurzfristige Rose-Zukunft bei der Borussia vom Niederrhein. "Keiner" im Team glaube, dass der 44-Jährige nicht mehr der richtige Trainer für Gladbach ist. "Wer in diesen Superwochen mit Superspielen jetzt an einen Trainerwechsel denkt, ist fehl am Platz", so der Torschütze zum 1:0 gegen Leipzig deutlich. Es sei der "komplett falsche Ansatz", Rose in Frage zu stellen. "Ich weiß, dass alle Gas geben und der Trainer nicht weniger macht als vorher" meinte Hofmann in Bezug auf den anstehenden Dortmund-Wechsel des Gladbach-Coaches. Der Offensivmann ist sich sicher, dass Rose "bis zum Schluss" bei der Borussia bleibe.