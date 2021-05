Gladbach vor Europa-Endspiel gegen Werder: Rose erwartet "anderen Ansatz" unter Schaaf

Der Kampf um die Conference League beim Abstiegskandidaten Werder Bremen kommt für Marco Rose einem Griff in die Wundertüte gleich. "Natürlich wissen wir nicht, was da am Samstag auf uns zukommt", sagte der scheidende Trainer vor seiner letzten Partie mit Borussia Mönchengladbach auf der Pressekonferenz der Borussia am Donnerstag.

Anzeige