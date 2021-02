Gladbach-Trainer Marco Rose erklärt Ausfall von Marcus Thuram: "Vermehrt Knieschmerzen"

Wie lange muss Borussia Mönchengladbach auf Marcus Thuram verzichten? Knieprobleme bremsen den Offensivspieler aktuell. Über die Ausfallzeit ist noch nichts bekannt. Gladbach-Trainer Marco Rose erklärte nach dem 0:0-Remis beim VfL Wolfsburg: "Es sollte nichts Dramatisches sein. Marcus hatte wieder vermehrt Knieschmerzen. Wir haben uns mit Blick auf das Programm gesagt, dass es daher keinen Sinn macht in Wolfsburg."

Bei Thuram hatte sich im Laufe der Woche angedeutet, dass er möglicherweise besser nicht aufläuft in der Autostadt. Ob der französische Angreifer im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) wieder im Kader steht, ist noch unklar. Rose dürfte mit Blick auf die Champions-League-Partie gegen Manchester City in der kommenden Woche (Mittwoch, 21 Uhr) mit Vorsicht über eine mögliche Rückkehr von Thuram entscheiden.