Gladbach-Boss Max Eberl bestätigt: Borussia verpflichtet Hannes Wolf fest von RB Leipzig

Hannes Wolf wechselt fest an den Niederrhein. Wie Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Dienstag bestätigte, ist die Kaufoption der Borussia für den Österreicher in Kraft getreten. "Bei Hannes ist es so, dass er inzwischen so viele Spiele für uns absolviert hat, dass die Klausel gegriffen hat und er jetzt ein 'richtiger' Borusse ist", sagte Eberl auf der Pressekonferenz im Vorfeld des DFB-Pokalspiels von Gladbach gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr, Sky). Über die Vertragsmodalitäten ist bislang nichts bekannt. Laut Sky überweist Gladbach für den Transfer nun 9,5 Millionen Euro an die Sachsen.

