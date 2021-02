Gladbach-Manager Eberl von BVB-Spekulationen um Rose genervt: "Kein Verein kann uns kaputtkaufen"

Der Trainer selbst, der von den eigenen Fans zuletzt wegen seiner Rotation bei der Niederlage im Rheinderby gegen den 1. FC Köln kritisiert worden war, schweigt beharrlich zu seiner Zukunft - und richtete den Fokus auch am Freitag ausschließlich auf die anstehende Aufgabe in Wolfsburg. "Wir haben gar keine andere Chance, als weiterhin zu rotieren. Es stehen jetzt viele Spiele für uns an, darunter gegen viele Gegner, die in den Tagen zuvor keine Partien austragen müssen. Schon allein aus diesem Grund müssen wir die Belastung gleichmäßig verteilen", erklärte Rose noch einmal seine Umstellungen gegen die Kölner und blickte voraus: "Wolfsburg spielt seinen laufintensiven Stil über die gesamten 90 Minuten. Das können sie, weil sie in dieser Saison keine Dreifachbelastung haben. Die Spieler sind zudem auf diesen Stil eingestellt und sind total überzeugt davon - dann machst du es fast von alleine."