Gladbach-Manager Max Eberl über Zukunft des DFB-Teams: "Müssen uns alle Gedanken machen"

Gladbach-Manager Max Eberl sieht auf die deutsche Nationalmannschaft langfristig schwierige Zeiten zukommen. "Für das nächste Jahrzehnt der deutschen Nationalmannschaft mache ich mir keine Sorgen. Aber um das, was danach kommt, müssen wir uns alle Gedanken machen. Ansonsten verliert der deutsche Fußball international den Anschluss an die Weltspitze", sagt der 46-Jährige in bei t-online.de. Bundestrainer Joachim Löw führe aktuell zwar viele talentierte Spieler an die A-Auswahl heran. Auch die deutsche U21 sei gut. In den nachfolgenden Jahrgängen gebe es allerdings Probleme.