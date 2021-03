"Das möchte ich nicht einfach wegwerfen": Gladbach-Boss Eberl nennt Gründe für Festhalten an Rose

Von dieser Begeisterung ist nicht mehr viel übrig . Seitdem Rose seinen Wechsel zum BVB verkündete, kann Gladbach nicht mehr gewinnen. In der Liga ist das Team auf den zehnten Platz abgestürzt, im DFB-Pokal ausgeschieden und auch in der Königsklasse gegen das zuletzt überragende Manchester City nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel beinahe aussichtslos im Hintertreffen.

Die aufkommenden Zweifel an Rose kann Eberl vor dem Hintergrund von anderthalb überzeugenden Jahren des Ex-Salzburgers nicht verstehen, unter dessen Leitung die Borussia im Vorjahr lange Bundesliga-Tabellenführer war und sich letztlich für die Champions League qualifizierten. "Und dieser Trainer soll heute fachlich nicht mehr in der Lage sein, unsere Mannschaft so zu trainieren, dass wir doch noch nach Europa kommen können?", so Eberl weiter.