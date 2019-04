Bericht: Gladbach-Sportdirektor Max Eberl sucht eigenen Nachfolger - Schröder und Boldt Kandidaten

So kurios es klingen mag, aber Max Eberl soll nach Informationen der Bild bei Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach seinem eigenen Nachfolger für den Posten des Sportdirektors sein. Demnach soll der 45-Jährige in der Borussia-Hierarchie weiter aufrücken. "Natürlich gucken wir: Was kann man anders machen, wie kann man all die neuen Herausforderungen meistern, die auch die Veränderungen auf dem Transfermarkt mit sich bringen? Es kann sein, dass wir jemand dazu nehmen, der uns in unserer Arbeit unterstützt", sagte Eberl dem Blatt. Es wäre schon die zweite wichtige Personalentscheidung bei der Borussia. Erst am Dienstag hatten die Gladbacher verkündet, dass Trainer Dieter Hecking nach der Saison aufhören wird. Als heißester Kandidat auf die Nachfolger gilt Salzburg-Coach Marco Rose. Eberl soll sich mit ihm schon mündlich auf einen Wechsel nach Gladbach geeinigt haben.