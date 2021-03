Gladbach meldet Vollzug: Nico Elvedi und Tobias Sippel unterschreiben neue Verträge

Sippel kam ein Jahr nach Elvedi aus Kaiserslautern zu den Fohlen und ist aktuell die Nummer zwei hinter Yann Sommer. Der Vertrag des 32-Jährigen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. "Tobi ist die Zuverlässigkeit in Person und für uns eine ganz wichtige Ergänzung zu unserer Nummer eins, Yann Sommer. Was wir an ihm haben, hat er auch in dieser Saison wieder bei seinen Einsätzen im DFB-Pokal gezeigt", erklärte Eberl.