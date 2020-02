Ärger um Platzverweis gegen Gladbach-Star Plea: Rainer Bonhof wütet gegen Schiedsrichter

Es war die Aufreger-Szene des Bundesliga-Topspiels zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (2:2): In der 61. Minute beschwerte sich Gladbach-Star Alassane Plea beim Stand von 2:1 für die Borussia deutlich bei Schiedsrichter Tobias Stieler wegen eines angeblichen Foulspiels - nachdem der Franzose daraufhin die Gelbe Karte gesehen hatte, beruhigte sich Plea nicht mehr. Nach einer abfälligen Bemerkung in Richtung des Referees musste der Torschütze zum 1:0 schließlich den Platz verlassen - Stieler zeigte dem "Fohlen"-Profi Gelb-Rot. Eine Entscheidung, die bei Experten wie Fans für viel Kritik sorgte. Gladbach-Vizepräsident Rainer Bonhof redete sich Spielende regelrecht in Rage.