Gladbach-Profi Florian Neuhaus über Trainer Adi Hütter, Krisen und Abstiegssorgen

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen soll für Borussia Mönchengladbach wieder ein Sieg her. Bei Abstiegskontrahent VfB Stuttgart kann sich die Borussia an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) Luft im Abstiegskampf verschaffen. Im Vorfeld spricht Florian Neuhaus (24) im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über die Zusammenarbeit mit Trainer Adi Hütter, Krisen in Gladbach und Abstiegssorgen. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Neuhaus, dass diese Saison einen schwierigen Verlauf nehmen könnte, deutete sich bereits unter Vorgängertrainer Marco Rose an. Hat man die Warnzeichen unterschätzt? Florian Neuhaus (24): Noch läuft diese Saison. Aber natürlich wissen wir um die schwierige Situation und darum, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist. Trotzdem ist jetzt nicht die Zeit für umfassende Analysen. Wir haben wichtige Spiele vor der Brust. Daher darf der Blick nur nach vorne gehen.

Sie sagen, es sei nicht die Zeit für Analysen. Aber Leistungen, wie beim 0:6 in Dortmund, müssen doch analysiert werden? Selbstverständlich. Diese Dinge werden intern auch deutlich angesprochen, und uns wird unter anderem per Video aufgezeigt, was falsch gelaufen ist. Jeder hier weiß, dass so etwas einer Mannschaft wie Borussia nicht passieren dürfte. Es geht jetzt einzig und allein darum, in jeder Trainingswoche alle Automatismen zu verinnerlichen, um uns eine möglichst hohe Chance zu eröffnen, am Wochenende drei Punkte einzufahren.

Abstiegsangst ist also kein Thema innerhalb der Mannschaft?

Ich bin generell ein Mensch, der sich eher mit positiven Dingen beschäftigt und immer nach vorne schaut. Das ist nun mal meine Denkweise. Deshalb fokussiere ich mich zum Beispiel nur auf die Phasen, in denen wir es gegen Wolfsburg richtig gut gemacht haben, und nicht darauf, was weniger gut lief.

Wie geht Adi Hütter mit dieser Situation um, und wie reagiert man als Spieler auf einen Trainer, der in den Medien schon in Frage gestellt wird? Der Trainer nimmt die schwierige Situation professionell an und macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Er geht vorneweg und trifft immer wieder den richtigen Ton. Was man gerade erst daran sehen konnte, mit welcher Mentalität wir gegen Wolfsburg aufgetreten sind. Und, ganz ehrlich, was in den Medien steht, das beeinflusst uns nicht.

Neuhaus: "Ich habe aus dieser schwierigen Situation Stärke gezogen" Hütter hatte Ihnen eine Denkpause verordnet, und lobt Sie jetzt für Ihr großes Engagement. Hat Ihnen diese kleine Krise sogar gutgetan? Ich hatte zuvor bereits einen engen Austausch mit dem Trainer. Wichtig war nun, dass ich das, was er von mir gefordert hat, angenommen und umzusetzen versucht habe – ohne dabei die fußballerischen Dinge in meinem Spiel aufzugeben. Und ich glaube, ich bin diesbezüglich auf einem guten Weg. Wahrscheinlich kann man also sagen, dass ich aus dieser schwierigen Situation Stärke gezogen habe.

Sollte Borussia wider Erwarten absteigen, wäre es dann für Sie selbstverständlich, mit dem Klub den Gang in die 2. Liga anzutreten? Eine Frage mit vielen Konjunktiven. Aber auch damit sollte man sich erst befassen, wenn es dazu kommen würde. Dass das aber nicht passiert, dafür tragen wir alle die Verantwortung.